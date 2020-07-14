الأوقاف وجنوب سيناء يخصصان 30 مليون جنيه لبناء مسجد التجلي بكاترين

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبحثا معا تطوير مدينة ومنطقة سانت كاترين بما يليق بمكانتها وقيمتها الدينية والتاريخية، في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وناقش الطرفان بحسب بيان الأوقاف الخطوات والترتيبات النهائية لبدء العمل بمسجد التجلي بمدينة التجلي الأعظم بسانت كاترين، حيث تم عمل الجسات تمهيدًا لانطلاق العمل في المسجد، حيث خصصت وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء مبلغ 30 مليون جنيه مناصفة بينهما لإتمام هذا الصرح بمدينة سانت كاترين، وناقشا الإعداد لافتتاح سبعة مساجد بالمحافظة، 5 منها بمدينة طور سيناء، وآخر بنويبع والأخير بوادي فيران بسانت كاترين، على أن يتم فرشها بالمشاركة بين الوزارة والمحافظة.

كما بحثا سبل دعم المحافظة لمشروع صكوك الأضاحي لصالح الأسر الأولى بالرعاية.

ووجه "جمعة" الشكر لمحافظ جنوب سيناء على ما يقدمه في خدمة بيوت الله مبنى وإنشاء ومعنى من خلال دعم المحافظة لأوقاف جنوب سيناء في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وحسن انتظام العمل بالمساجد وفق التعليمات والضوابط التي اتخذتها وزارة الأوقاف.

من جانبه أكد "فودة" أن التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء أنموذجا يحتذى به بين مؤسسات الدولة، وأننا اعتمدنا اللقاء المباشر لإنهاء جميع الأعمال المشتركة على أكمل وجه، مشيدًا بمشروع صكوك الأضاحي في خدمة الأسر الأولى بالرعاية.