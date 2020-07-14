بعد إطلاق مبادرة تحويل السيارات.. خطوات سداد أقساط التحويل من "غازتك"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تصميم برنامج متكامل لـ تحويل السيارات المتقادمة، سواء أجرة أو ميكروباص إلى العمل بالغاز الطبيعي، كما كلف بإدخال السيارات الملاكي لهذا البرنامج، وخاصة السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 20 عامًا، وفي هذا الإطار أطلقت وزارة التجارة والصناعة مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، والتي تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر

وكانت شركة "غازتك"،قد أعلنت من قبل تسهيل سداد العملاء لأقساط التحويل من خلال ‏منافذ شركة "فوري" المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وذلك بأقل تكلفة وبهدف التخفيف على عملاء الشركة ‏فى سداد مستحقاتهم والتزاماتهم الشهرية، حيث يمكن تقسيطه لمدة 5 سنوات ودون مقدم، وتستعرض "الوطن" خطوات سداد أقساط التحويل، كالتالي:

- التوجه لأقرب فرع فوري.

إعطاء الموظف المسؤول الكود رقم 580 الخاص بشركة "غازتك".

- تسليم رقم فاتورة تحويل سيارة العميل للموظف المختص لإجراء عملية التسديد.

- يجري الموظف عملية تسديد سداد قسط التحويل ثم يعطي للعميل إيصالًا يفيد بسداد القسط الخاص به.