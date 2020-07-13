"غازتك": تحويل السيارة للغاز خلال 4 ساعات بالتقسيط على 5 سنوات

قال المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة "غازتك"، إنه يجري عمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز بدلا من البنزين عبر مراكز متخصصة لشركات تابعة لوزارة البترول أو عبر شركات خاصة، إضافة إلى 200 محطة منتشرة في أنحاء الجمهورية، و74 مركز تحويل، بإجراءات بسيطة حيث يقدم صورة راغب الخدمة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث للغاز أو للمياه أو للكهرباء ويتم تحويل السيارة خلال 4 ساعات.

وأضاف "فرحات" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن سداد قيمة أعمال التحويل يمكن تقسيطه لمدة 5 سنوات وبدون مقدم، لافتا إلى أن الغاز يوفر بشكل كبير "اللي بيستهلك 10 لتر فقط في اليوم يقدر يوفر 850 جنيه في الشهر على الأقل".

وأشار إلى سعر التحويل يبلغ من 7 لـ8 آلاف جنيه، وتختلف من أنواع السيارات، الحديثة منها تصل 12 ألف، موضحا أن فارق السعر يرجع إلى الاختلاف التكنولوجي، ويتم تركيب منظم شرارة في السيارات التي تعمل بالغاز لكي تكون بنفس قوة العمل بالبنزين.