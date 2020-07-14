وزير التموين: سعر الكمامة "8 جنيه ونص" وسنطرح نوعا جديدا بـ10 جنيهات

أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية استيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدا على أن الحكومة تعمل على خدمة المواطن وحمايته.

وأضاف خلال توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الأوقاف الخاص بصكوك الأضاحي، أن الوزارة وفرت الكمامات للمواطنين ستابع بسعر 8 جنيهات ونصف للوادة، مشيرا إلى أنه سيتم توفير نوع آخر بسعر 10 جنيهات، وهو الذي لا يقل سعره في الصيدليات عن 17 أو 20 جنيها، ويمكن غسله من 30 إلى 50 مرة.

وأكد وزير التموين على حرصه توفير الكمامات في كل ربوع الجمهورية، مشيرا إلى أننا نحتاج توفير 40 مليون كمامة، ولذلك عملنا على تشغيل كل المصانع التي تسطيع التي تنج المنتج.

وأضاف وزير التموين أن السوق المحلي بدأ يغير أولوياته، وأن الوزارة لديها هدفين هما توفير الكمامة بالمواصفات التي وضعتها وزارة الصحة، وتشغيل المصانع ولزيادة معدل الإنتاج.