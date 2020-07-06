جبر يلتقى الشوربجي غدا للتنسيق بين الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة

يلتقى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدا الثلاثاء، المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، للتنسيق بين المجلس والهيئة.

وعقد المجلس اجتماعه الرسمي الأول اليوم، وقرر اختيار صالح الصالحي وكيلا، وتكليفه بالإشراف على إعادة ترتيب المقر وتأهيله، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة حماية للعاملين فيه.

كما قرر المجلس تكليف الدكتورة منى الحديدي عميدة كلية الإعلام السابقة بالإشراف على الموقع الإلكتروني بالمجلس وإطلاق صفحة رسمية، وترتيب هيكلة البوابة بالكامل، لتكون نافذة لنشر أنشطة المجلس وأهدافه وسياساته والتعامل معها، سواء بالنسبة للتراخيص والإصدارات وإلغاء التعامل المباشر، وأن يقتصر الأمر على الشبابيك الإلكترونية، بجانب الموضوعات المتخصصة في تطوير وتحديث الإعلام محليا ودوليا، ونشر الدراسات والأبحاث، وأحدث تطورات الثورة الرقمية.

ووافق المجلس على اختيار المستشار محمد عبدالسميع مسئولاً عن لجنة علاج الصحفيين والإعلاميين ووضع القواعد والإجراءات التي يتم اتباعها، وتقديم أقصى تسهيلات ممكنة.

كما عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعا لها برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وقررت اختيار أحمد مختار وكيلا للهيئة ومروة نبيه أمينا عاما.