وزير التعليم العالي يتفقد "خدمة تنمية الثروة السمكية" بجامعة السويس

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، مركز الخدمة لتنمية الثروة السمكية داخل مقر الكلية الثروة بجامعة السويس، اليوم الثلاثاء، بمدينة السلام 1 بحي فيصل يرافقه الدكتور سيد الشرقاوي رئيس الجامعة.

تفقد وزير التعليم العالي قاعة وحدة إنتاج السمك بالنظام المغلق وأحواض أسماك الزريعة، كما تفقد قاعات والمعامل بمبنى كلية الهندسة.

وأشاد الوزير بالإجراءات الاحترازية التي تنفذها الجامعة والتجهيزات الموجودة داخل مقر الجامعة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "عبد الغفار" إن جامعة السويس استطاعت في فترة بسيطة، تصدر المشهد من خلال حصولها على مراكز متقدمة في العديد المسابقات والمحافل الدولية.

وأشار إلى أن مجلس رئيس الوزراء أصدر توجيهات بالتوسع في كلية هندسة البترول، لمواكبة التطورات بالثورة المعدنية في مصر.