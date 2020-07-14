الأوقاف والتموين توقعان بروتوكول تعاون لتوريد لحوم صكوك الأضاحي

وقع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير التموين الدكتور علي مصيلحي، على بروتوكول توريد لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ستقوم بعملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وتحت إشراف مشترك للأوقاف والتموين معًا، حيث يتم توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان سابق، إن صكوك العام الماضى، تجاوزت 105 ملايين جنيه، مؤكدة أن هذا المبلغ وفر 1105 أطنان صكوك أضاحي، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة.

ووجهت الشكر لكل من شارك في إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرة إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعى، كما أنه من المتوقع أن يكون في العام المالي الحالي نقلة فى مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.