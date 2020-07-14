"المؤتمر": انتخابات "الشيوخ" تحدٍ للأحزاب في حشد المواطنين

قال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن الانتخابات المقبلة تحدٍ كبير لجميع الأحزاب وعليهم النزول للشارع وسط المواطنين لعرض برامجهم الانتخابية والاحتكاك بمشاكل الشارع للعمل على حلها.

وأضاف صميدة لـ"الوطن"، أن الحزب في جميع المحافظات يعمل في الشارع استعدادا لهذه الانتخابات وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية كواجب دستوري يجب القيام به.

وتابع أن الحزب لا يوجه أحدا لاختيار مرشحين بعينهم في الانتخابات ولكنه يوجه نحو حقه الدستوري بالمشاركة والذهاب لصناديق الاقتراع واختيار من يمثلهم في المجالس النيابية بكل حرية.

وأكد صميدة أن الحزب يشارك في الانتخابات مع أحزاب القائمة الوطنية الموحدة، وينسق معهم على المقاعد الفردية، وسيدفع بـ5 مرشحين في القائمة و15 مرشحا في الدوائر الفردية.