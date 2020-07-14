لا تنصح بها "الصحة".. هل تقي بوابات التعقيم الذاتي من كورونا؟

في زخم المحاولات المستمرة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ظهرت بوابات التعقيم الذاتي التي يتمّ وضعها على مداخل الأماكن العامة والهيئات والمصالح المختلفة، وسرعان ما بادر المسؤولون في قطاعات مختلفة بوضعها بهدف حماية العاملين بالمكان من العدوى، إلا أن وزارة الصحة خرجت بتصريح جديد أمس يدحض أهمية تلك الوسيلة في مقاومة انتشار الفيروس.

مع بدء عودة العاملين بديوان عام وزارة الصحة والجهات التابعة لها لأماكن العمل المخصصة لهم في أوقات العمل الرسمية بكامل القوة الأساسية، مع تطبيق رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديري العموم، الإجراءات الاحترازية، حذّرت الوزارة من بوابات التعقيم بالكلور والمطهرات، مؤكّدة عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لا ينصح برش الأشخاص بالمطهرات في أماكن العمل".

حمزة: قد تسبب مشكلات جلدية نتيجة تلامس الجلد أو العين

الدكتور محمد حمزة أخصائي مكافحة العدوى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، أكّد أنَّ بوابات التعقيم ليس لها أي فائدة في مواجهة فيروس كورونا، بل تشكل ضررًا لاستخدام بعضهم الكلور المخفف في التطهير ولا يجوز رشه على الجسم، قد يعاني أحد الأفراد من مشاكل جلدية أو قد تلامس المادة المطهرة لعين الشخص فيتسبب مشاكل صحية فوق أكسيد الهيدروجين، بحسب وصفه.

التجارب والأبحاث العلمية أثبتت أنَّ رش الجسم بكشل عام وبتلك الآلية التي تعمل بها بوابات التعقيم الذاتي لا يمنع انتقال الفيروس، وبحسب تصريح حمزة لـ"الوطن" الفيروس ينتقل من خلال الأنف والفم والعين، والتطهير بتلك الطريقة لا جدوى له، والأساس في الوقاية غسل الأيدي وتطهيرها بالكحول جيدا وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين الأشخاص.

ولفت أخصائي مكافحة العدوى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، إلى أنَّ احتمالية انتقال الفيروس من خلال الملابس أو الأحذية ضعيفة جدًا، طالما أنَّه لم يحدث تلامس مباشر بين الأشخاص، وهو ما أكّدته مؤخرًا منظمة الصحة العالمية ومنظمة التحكم في العدوى والأمراض الأمريكية، بحسب تعبيره.

عقبة: استنشاق المواد التي ترشها البوابات قد يؤدي إلى التهابات في الرئة

من جهته، أوضح الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أنَّ بوابات التعقيم لا فائدة منها لكونها تعمل على تعقيم الملابس بشكل عام والأساس في الوقاية هو غسل الأيدي وتطهيرها.

إلى جانب عدم جدواها، ذكر "عقبة"، في حديثه لـ"الوطن"، أنَّ المواد التي ترشها بوابات التعقيم قد تؤدي إلى التهابات في الجلدن وقد يتمّ استنشاقاها ما يؤدي إلى التهابات في الرئة، وفي حال عبور الأشخاص المصابة لا تفيد في مواجهة الفيروس داخل أجسامهم وبالتالي لا فائدة لها من الأساس.