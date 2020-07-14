ضبط 4 أطنان لحوم ومواد غذائية فاسدة بثلاجتين في المنصورة

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، ضبط 4 أطنان من اللحوم، والمواد الغذائية في ثلاجتين بالمنصورة، وذلك لانتهاء الصلاحية، والتغير في الخواص.

وقال مكي، في بيان صحفي، إنه تم المرور على ثلاجتين بشارع الترعة بالمنصورة، وجرى ضبط 4 طن تقريبا من لحوم ومواد غذائية عبارة عن (كبده، كلاوي، رنجة مدخنة، ممبار، سمان، لحوم، فراخ بانيه، و ستربس، كفته، برجر، سجق شرقي، بسلة بالجزر، بطاطس نصف مقلية) وذلك لانتهاء الصلاحية والتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد أنه تم العرض على النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.