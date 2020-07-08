الزراعة تعلن ضبط ألف طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

كثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، حملاتها المرورية على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيدا على وصول غذاء صحي آمن للمواطنين في المقام الأول.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال 6 أشهر في الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 يونيو 2020، وبلغ إجمالي المضبوطات ألف و84 طن على مستوى الجمهورية.

وتمثلت الكميات المضبوطة في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 5758 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ إدارة التفتيش على اللحوم قامت اليوم بحملة على محلات الجزارة بمدينة كفر الشيخ بالاشتراك مع الرقابة التموينية بالمحافظة حيث تم ضبط أحد الجزارين وبحوزته ختم جاموس صغير مقلدة تحمل اسم مجزر كفر الشيخ وزجاجة مادة ملونة كما تم ضبط لحوم بقري وجاموسي غير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى نفس الجزار تزن 265 كيلو جرام كما تم ضبط 80 كجم من لحوم بقري مذبوحة خارج المجازر بأحد محلات الجزارة، وجرى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة.