"التجمع": نخوض انتخابات "الشيوخ" بـ30 مرشحا فرديا

أكد النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، أن الحزب على تواصل مستمر مع أماناته في المحافظات لوضع اللمسات الأخيرة الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ لتحديد المرشحين في الدوائر الفردية تمهيدا لتقديم أوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال هذا الأسبوع.

وقال عبدالعال لـ"الوطن"، إن الحزب يستهدف المنافسة على جميع المقاعد الفردية في الانتخابات وسندفع بأكثر من 30 مرشحا، بجانب 3 مرشحين في القائمة الموحدة، وننسق مع الأحزاب الأخرى في جميع الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الحزب في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا حريصين على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض ونتواصل باستمرار مع أمانات المحافظات عبر أدوات التواصل الالكتروني أون لاين للاستعداد لهذه الانتخابات.

وتابع عبدالعال انه سيتم اختيار المرشحين من قبل اللجنة الانتخابية بالحزب وفق معايير تم تحديدها مسبقا يجب توافرها في مرشح الحزب منها حسن السمعة ويكون ذو شعبية وثقل في دائرته ولديه القدرة على العمل السياسي ويمتلك الأدوات التي تمكنه من أداء دوره البرلماني.