مسابقة لأفضل 10 حملات إعلامية عن مكافحة الفساد برعاية الشباب والرياضة

تستعد وزارة الشباب والرياضة، لإطلاق مسابقة لأفضل 10 حملات إعلامية عن النزاهة ومكافحة الفساد بالمحافظات.

ومن المقرر، أن تعلن الوزارة عن بدء المسابقة، على هامش تنظيم "البرنامج القومي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك مراعاة للظروف الحالية والإجراءات الاحترازية المتبعة، في مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن البرنامج القومي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، يأتي في إطار الجهود المبذولة من الدولة، فى ضوء رؤية القيادة السياسية، للوصول للإصلاحات اللازمة، لتفعيل التنمية الاقتصادية، وتحقيق العدالة، ومبدأ الشفافية والنزاهة، ومحاربة الفساد.

ومن أجل دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق استراتيجية 2030 ومن خلال دور وزارة الشباب لتنمية الوعي الشبابي والمجتمعي بقضايا الفساد وتنشئة جيل قادر على مواجهة ومحاربة كل أنواع الفساد بكل مستوياته والعمل على تأكيد الجوانب الإيجابية داخل المجتمع.

وأضاف الوزير، أن البرنامج يهدف إلى وضع رؤية شبابية لتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد، ووضع شبكة أمان اجتماعي، وتصور عام ورؤية مستقبلية للمؤسسات، إلى جانب ترسيخ مجموعة من القيم المجتمعية، والمهارات الحياتية، للعمل على نشر النزاهة والشفافية، لدى الجيل القادم، وكذلك استثمار المواهب والقدرات الشبابية لمواجهة الظاهرة.

وينفذ البرنامج، عن طريق محاضرات وورش عمل عن طريق تطبيق زووم، المتابعة للشباب المشارك بعد الدورة التدريبية، عن طريق المدربين في عمل حملات إعلامية في محافظتهم.

وتنقسم هذا الحملات إلى ميدانية: يقوم الشباب المشارك بالنزول بحملة إعلامية، للتوعية عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتوثيق الحملة، عن طريق فيديوهات توثيقية للحملة التي ستنفذ على أرض الواقع، حملات توعوية، تصميم مجموعه من الفيديوهات، يقوم بها الشباب المشارك للتوعية عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ويكون هدف الحملة التواصل مع الجمهور، ونشر ثقافه النزاهة، واستخدام الفيديوهات للوصول لقطاع اكبر من الجمهور.

وستقوم الوزارة، بعمل مسابقة لأفضل 10 حملات إعلامية، من الحملات التي تم متابعتها من المدربين.

ومن المقرر، أن تنفذ الفعاليات خلال الفترة من يوليو 2020 حتى سبتمبر2020، على مدار ثلاثة أيام في الدورة الواحدة، باستهداف 140 شاب وفتاة من طلاب الجامعات، الخريجين، قيادات طليعية وشبابية، أعضاء برلمان الشباب، أعضاء مراكز الشباب، من حميع المحافظات، يتم تنفيذ 7 دورات بواقع 20 مشارك في كل دورة أون لاين، من خلال الاشتراك بالرابط التالي: https://www.emys.gov.eg/youth/course_form

مع الالتزام بآخر موعد للإشتراك، يوم 22 يوليو الجاري.