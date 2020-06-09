"تدريب الشباب" تطلق أول برنامج للدارسين المصريين بالخارج

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصريين الدارسين بالخارج، لتعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التى اكتسبوها خلال دراستهم فى مختلف الدول ولتكوين قاعدة بيانات بالخبرات المصرية بالخارج من غير البعثات الرسمية المسجلة بأجهزة الدولة.

وأكدت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال استقبالها، أمس، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوفد المرافق لها، من الطلاب أن «اتفاقية تعاون الأكاديمية مع وزارة الهجرة هى استكمال لعظيم الأعمال التى تقوم بها الوزارة، ولا بد أن نشجع أبناءنا فى الخارج لمعرفة ما يحدث فى الدولة فى أزهى عصورها».

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها وفخرها بما يحدث فى الأكاديمية، وأن هذه الزيارة تعتبر هى التعاون الثانى بين الوزارة والأكاديمية للاهتمام بشباب المصريين الدارسين بالخارج، وتحدثت الوزيرة أيضاً عن جهود الدولة المصرية فى الاهتمام بتنمية الإنسان كأولوية وبرامج التنمية فضلاً عن تعزيز دور المرأة والشباب ودعم توليهم المناصب القيادية من خلال تأهيلهم عملياً وعملياً.

وأدارت وزيرة الهجرة ومدير الأكاديمية نقاشاً مفتوحاً مع الشباب الدارسين بالخارج حول التحديات التى واجهها الشباب خلال وجودهم بمختلف الدول، ومصادر استقاء معلوماتهم عن الوطن ورؤيتهم لتوسيع فرص الاستفادة من خبراتهم المتنوعة وآليات نقلها لغيرهم من الشباب، خاصة فى ظل الظروف العالمية من مواجهة جائحة كورونا والتى غيرت مفاهيم الاتصال وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية.