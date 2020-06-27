افتراضيا.. "الشباب والرياضة" تطلق يوم التوظيف المفتوح

تقدم وزارة الشباب والرياضة متمثلة في مبادرة "طور وغير" يوم افتراضي للتوظيف المفتوح دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، حيث يتيح للشباب التقدم للالتحاق بفرص العمل التي توفرها الشركات المشاركة في المبادرة، وذلك من خلال التواصل مع مسئولي التوظيف واجراء المقابلات الشخصية أثناء التواجد بالمنزل.

بالإضافة إلى توفير تدريب مجاني للمنضمين لليوم المفتوح من قبل المبادرة، قبل إجراء المقابلات الشخصية، لزيادة فرصة القبول في الوظيفة، المتقدم لها المشارك.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، تفاصيل اليوم الافتراضي المفتوح، التاريخ، الساعة، تعريف يوم التوظيف المفتوح، الشركات المشاركة في المبادرة، وطريقة التسجيل، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

موعد يوم التوظيف الافتراضي المفتوح

تقدم مبادرة طور وغير يوم التوظيف الافتراضي المفتوح يوم4 يوليو 2020، من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الثانية ظهرا.

إيه هو يوم التوظيف الافتراضي المفتوح؟

أوضحت المبادرة أن يوم التوظيف الافتراضي الممفتوح، هو يوم يمكن المستفدين من التقدم لعدد كبير من الوظائف المتنوعة في العديد من المجالات لجميع المؤهلات، واجراء المقابلة الشخصية اونلاين مع مسؤول التوظيف، للحفاظ على السلامة العامة وتقليل التجمعات قدر الامكان.

الشركات المنضمة ليوم التوظيف الافتراضي المفتوح

ـ صيدليات العزبي

ـ جوبلاس

ـ انفنيكس للموبيلات

ـ شركة إكسييد "مشروع المصرية للاتصالات we"

طريقة التقديم للالتحاق باليوم الافتراضي المفتوح والبيانات المطلوبة للتسجيل

ـ يتم التسجيل من خلال الضغط هنا.

ـ كتابة الاسم، السن، رقم الهاتف المحمول.

ـ تسجيل العنوان والمحافظة التابع لها المشارك.

ـ اختيار المؤهل والتخصص الدراسي.

ـ تحديد الشركة المراد التقدم اليها، واختيار والوظيفة.

ـ تحديد جنس المشارك، وعدد سنوات ومجال الخبرة.

ـ كتابة الإيميل الشخصي، وتحديد الممستوى باللغة الإنجليزية.

وأوضحت المبادرة أنه سيتم استخدام بيانات التواصل لعمل مجموعات واتساب لارسال تفاصيل اليوم والوظائف والتدريب مع مراعاة السرية التامة لكافة البيانات، وفي حالة الموافقة يتم تحديد "موافق" لو غير موافق اختار "غير موافق".

ـ يتم عمل قائمة مصغرة من المتقدمين المناسبين من خلال مسؤولين التوظيف، ثم يتم التواصل معهم وتقديم تدريبات تؤهلهم للمقابلة الشخصية وتنسيق معاد المقابلة الشخصية على أن يكون يوم السبت الموافق 4 يوليو 2020.