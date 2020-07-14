نائب "تشريعية الوفد" يقدم أوراق ترشحه لانتخابات "الشيوخ" ببورسعيد

تقدم أحمد عزام، نائب رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بحزب الوفد، نائب رئيس لجنة بورسعيد، بأوراق ترشحه اليوم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، إلى لجنة تلقي الطلبات بمحكمة بورسعيد الابتدائية، وحصل على رقم 5 ورمز النخلة.

وبلغ إجمالي المرشحين المحتملين إلى مجلس الشيوخ بمحافظة بورسعيد 5 حتى الآن، وهم اللواء سماح قنديل المحافظ السابق مرشح عن حزب حماة وطن، والدكتور عاطف علم الدين فردي، وعادل اللمعي "قائمة" عن حزب مستقبل وطن، ومجدي النقيب "فردي"، ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية "فردي".

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، زكى مرشح الوفد وسلمه خطاب الحزب الموجه للجنة تلقي الطلبات، بعدما أجرى الكشف الطبي.

من جانبه أعرب أحمد عزام مرشح حزب الوفد على المقعد الفردي لمجلس الشيوخ، عن شكره لقيادات الوفد على الثقة الكبيرة وترشحه ممثلا لحزب بتاريخ وعراقة.

وقال: "أعاهد الله وأهل بلدي أن أظل مدافعا عنهم داخل أو خارج البرلمان المصري لأنني لم أتخاذل يوما في الدفاع عن بلدي وقضاياها ومواطنيها، وكلي أمل أن أنال ثقتهم لأواصل مسيرة الدفاع عن تراب

هذه المدينة التي تمثل الوطنية والصمود وأيضا تعقد عليها الآمال لتقود حركة التنمية الشاملة في مصر".