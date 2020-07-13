سيارت وملابس ومستحضرات تجميل.. تفاصيل مزاد جمارك بورسعيد وسفاجا وأسوان

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، تنظيم مزاد يوم 19 يوليو الحالي، المؤجل من جلسة 25 مارس، لبيع سيارات جمارك بورسعيد وسفاجا وأسوان، وبضائع جمارك بورسعيد وسفاجا وأسوان ودمياط.

وجاءت تفاصيل المزاد، وفق موقع بوابة التعاقدات العامة، كالتالي:

سيارات جمارك بورسعيد وسفاجا وأسوان

تشمل سيارات صالون وإسعاف وفان وجيب ورأس جرار ماركات هيونداي، كيا، دايو، شيروكى، ميتسوبيشى، مرسيدس، تويوتا، فورد، فولكس، فولفو، شيفورليه، BMW.

بضائع جمارك بورسعيد وسفاجا وأسوان ودمياط

تشمل ملابس متنوعة، لمبات ليد، مستحضرات تجميل، أحذية، فلاشه، شاشه كمبيوتر، وغيرها.

مكان وتفاصيل جلسة مزاد بيع سيارات وبضائع جمارك بورسعيد وسفاجا وأسوان

وتقام جلسه المزاد بقاعة النادي المصري، بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، الساعة العاشرة صباحا.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمى الدقي، وتأمين دخول المزاد 10000 جنيها.

ويتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما، والبيع بدون عمولة، والمعاينة أساس البيع، على أن يكون شراء كراسه الشروط شرط من شروط دخول المزاد، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعه المزاد، والبطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها، والبيع طبقا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.

وعلى الحاضرين لجلسة المزاد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان.