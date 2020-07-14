مات في الشارع.. "الصحة" ترد على اتهام مستشفى سوهاج بطرد مريض

نفت مديرية الصحة في محافظة سوهاج، في بيان صادر عنها، ما جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن وفاة مريض في الشارع بعد طرده من مستشفى سوهاج العام.

وقالت مديرية صحة سوهاج: "بخصوص الحالة المتوفية في الشارع أمام سور مستشفى سوهاج العام نود توضيح حقيقة الواقعة منعا للخطأ وإساءة الفهم، ومنعا لأي ادعاءات ليس لها محل من الصحة".

وأضافت: "قدم المريض محمد فتحي شعبان سليم، 35 عاما، بسيارة إسعاف الساعة 11 و30 دقيق مساء يوم السبت الماضي وتم تحرير تذكرة له برقم 38171، وتم توقيع الكشف الطبي عليه وأثناء عمل الفحوصات اللازمة من قبل طبيب الاستقبال رفض المريض عمل تلك الفحوصات بالرغم من المحاولات المستمرة من التمريض والعمال لمساعدته على إجراء الفحوصات، ولكنه نظرا للحالة الذهنية للمريض رفض وكان دائم الهياج وترك المستشفى وخرج منها".

ونوهت بأن المريض كان يجلس طوال الوقت بجوار سور المستشفى أو في الميدان القريب منه، رافضا المحاولات المستمرة لإدخاله المستشفى للكشف عليه.