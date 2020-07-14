البرلمان الليبي يدعو لتفكيك ميليشات السراج.. ويطلب دعم إيطاليا للإعمار

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح من روما، اليوم، أنّ الجيش الوطني الليبي مكلف من الشعب بحماية منشآت وآبار النفط، نافيا مسؤوليته عن إغلاقها.

وشدد على أنّ الجيش مكلف من الشعب بحراسة تلك المرافق النفطية، لكن عائدات النفط تسيطر عليها الآن حكومة السراج الواقعة تحت سيطرة المليشيات في طرابلس، ودعا إلى تفكيك تلك الميليشيات في طرابلس، وفقا لما نشره وقع "العربية".

وفي لقاء جمعه مع رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو، في روما، طلب دعم إيطاليا من أجل حل الأزمة في ليبيا ووقف إطلاق النار، كما اتفق مع نظيره الإيطالي على وجود شراكة حقيقية مع روما، ودور منتظر منها في مشاريع إعادة الإعمار.

يذكر أنّ صالح وصل إلى إيطاليا في وقت سابق بدعوة من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووجد في مباحثاته مع رئيس البرلمان الإيطالي وعدد من القيادات الإيطالية استجابة لجهة الدعم والدفع باتجاه حث بعثة الأمم المتحدة على الإسراع في دعوة لجنة الحوار لتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة من رئيس ونائبين ورئيس وزراء ومجلس رئاسي يقوم كل إقليم بتسمية من يمثله فيه.