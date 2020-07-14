منظمة عربية تتهم "النهضة التونسية" بجلب إرهابيين للقتال في ليبيا

طالب المتحدث الرسمي لمنظمة العدل والتنمية للدراسات زيدان القنائي، السلطات التونسية بفتح تحقيقات بشأن تورط حركة النهضة التونسية في جلب إرهابيين وتجنيد عناصر إرهابية للقتال في ليبيا إلى جانب قوات الوفاق، بتنسيق بين حركة النهضة التى يقودها راشد الغنوشي وتركيا.

وأضاف القنائي، أنّ حركة النهضة تورطت بدعم التنظيمات والميليشيات الارهابية سرا داخل ليبيا، باعتبار الحركة جزءا من المشروع الاستعماري التركي الداعم للإخوان للسيطرة على دول شمال أفريقيا انطلاقا من ليبيا، وفقا لما نشره موقع "بوابة أفريقيا".

واتهمت المنظمة، حركة النهضة بتسهيل جلب تنظيمات إرهابية من دول شمال أفريقيا للقتال إلى جانب الميليشيات الإرهابية داخل ليبيا المدعومة من تركيا وقطر وحكومة الوفاق، من خلال تنسيق بين حركة النهضة وتركيا سرا، وفقا لنص البيان.