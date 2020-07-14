"عربية البرلمان": جماعة الإخوان الإرهابية وراء الفوضى داخل ليبيا

أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تأييده لتصريحات المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري التي قال فيها إن تركيا تستغل الفوضى السياسية التي سببها تنظيم الإخوان في ليبيا، وأن تركيا تسعى إلى تثبيت تنظيم الإخوان على الأراضي الليبية وتسعى للسيطرة على النفط الليبي لإنقاذ اقتصادها المنهار.

وقال أباظة في بيان له أصدره، اليوم، إنه بعد فشل مشروع النظام الإرهابي التركي ممثلا في سلطان الدم والإرهاب والنظام القطري الإرهابي ممثلا في أمير الدم والإرهاب في إحياء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية داخل عدد من الدول العربية اتجه أردوغان وتميم إلى محاولة إحياء جماعة الإخوان الإرهابية داخل ليبيا.

وأكد أنه إذا وجد الدم والدمار والخراب في أي دولة أو مكان داخل المنطقة فاعرف أنه وراء ذلك كل من نظامي أردوغان وتميم.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة التحية والتقدير للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها تركيا داخل الأراضي الليبية، مطالبا من القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا والشعب الليبي الشقيق الوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطني الليبي حتى يتم تحرير كامل الأراضي الليبية من دنس ورجس قوى الشر والظلام والإرهاب.