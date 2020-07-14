رئيس البرلمان الليبي: الحرب شر لا يريده أحد

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أنّه ينتظر الدعم من السلطات الإيطالية من أجل حل الأزمة في بلاده ووقف إطلاق النار، مؤكدا وجود "شراكة حقيقية" مع روما ودور منتظر منها في "مشاريع إعادة الإعمار".

وقال صالح، في مقابلة خاصة مع مجموعة "آدنكرونوس" الإعلامية، قبل ساعات من لقاءات مهمة في روما تجمعه برئيس الوزراء، جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو ورئيسي مجلس الشيوخ والنواب: "أنتظر الدعم لحل الأزمة وحث بعثة الأمم المتحدة على الإسراع في دعوة لجنة الحوار لتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة من رئيس ونائبين ورئيس وزراء ومجلس رئاسي كل إقليم يسمى من يمثله في هذا المجلس".

وأشار صالح إلى أنّه بناء على مبادرته السياسية التي أعلنها في وقت سابق، فمن مهام المجلس "تكليف رئيس وزراء لتشكيل حكومة تعرض برنامجها على مجلس النواب لنيل الثقة".

ولفت رئيس مجلس النواب، الذي وصل إلى روما استجابة لدعوة من وزير الخارجية دي مايو، إلى المطالبة بوقف إطلاق النار كي "لا تكون ليبيا مسرحا للعمليات العسكرية، تلحق الضرر بالمنشآت النفطية والحيوية الليبية"، محذّرا من أنّ عدم الالتزام بوقف إطلاق النار سيقود إلى "حرب طاحنة في ليبيا لا يعلم نتيجتها إلا الله"، وقال إنّ "الحرب شر لا يريده أحد".