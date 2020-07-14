محمد هنيدي في رسالة لويل سميث: "قولتلك حريم لأ"

سخر الفنان محمد هنيدي من واقعة تعرض النجم الأمريكي ويل سميث للخيانة من زوجته جادا بينكيت سميث، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

ونشر هنيدي صورة من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، واستبدل صورة الفنان أحمد السقا بـ"سميث"، واستعاد الجملة الحوارية في هذا المشهد التي كان نصها: "أنا قولتلك حريم لأ حريم لأ، متأمنش لحرمة في الدنيا دي غير أمك، ولو أبوك طلقها متأمنلهاش".

وكانت جاد بينكيت قد اعترفت لويل سميث بخيانتها له مع مطرب الراب أوجست ألسينا أثناء فترة انفصالهما، وذلك أثناء استضافتها له في برنامجها "رد تيبل توك" الذي تقدمه الأخيرة عبر الانترنت.

ويواصل محمد هنيدي حاليًا تصوير مشاهد فيلمه الجديد "النمس والإنس" الذي يجمعه بالمخرج شريف عرفة، والمقرر عرضه بدور العرض خلال الفترة المقبلة.