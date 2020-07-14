"العدل": إنشاء دفاتر إلكترونية بمكاتب وفروع التوثيق اليدوية

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 473 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947.

ونص القرار على أن تنشأ الدفاتر الإلكترونية في مكاتب وفروع التوثيق اليدوية التي تصدر محرراتها مطبوعة من خلال الحاسب الآلي.

وتضمن القرار أن تحفظ الدفاتر على جهاز الحاسب الآلي للفرع مدرجا بها أسماء ذوي الشأن الثابتة في المحررات التي وثقت أو العرفية أو التي صدق على التوقيعات الثابتة بها أو التي أثبت تاريخها.

وفي كل الأحوال يتم إثبات أرقام المحررات ومحاضر التصديق وتواريخها وتاريخ تسليم صورة المحرر الموثق إلى صاحبه بعد توقيعها من ذوي الشأن ويحصل الفرع على نسختين من المحررات الموثقة بالدفاتر مزيلة بتوقيعات الموثق وذوي الشأن.

ويحتفظ الفرع بإحداهما ويرسل الأخرى في نهاية كل يوم عمل إلى مكتب الشهر العقاري المختص لمسحها ضوئيا وإضافتها إلى قاعدة البيانات المركزية لمصلحة الشهر العقاري.