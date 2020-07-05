احجز موعدك في الشهر العقاري.. جولة داخل تطبيق "أرغب في عمل توكيل"

أطلقت وزارة العدل، تطبيقا بعنوان "أرغب في عمل توكيل"، عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، إذ يستطيع المواطن الحصول على خدمات التطبيق المتاحة بتحميله من خلال المتجر الإلكتروني "Play store"، وبدأ تفعيل خدماته اليوم الأحد الموافق 5 يوليو الحالي.

ويسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وأجرت "الوطن" جولة داخل التطبيق لتستعرض خطوات استخدامه والمزايا التي يقدمها للمستخدمين.

خطوات استخدام التطبيق

- حمل التطبيق من Play Store من هنــــــــا.

- ادخل الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر.

ويشمل التطبيق أيضًا قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع "GPS".

- بعد ذلك حدد يوم وميعاد الحجز والضغط على التأكيد على البيانات المدخلة.

- وبعد التأكيد على البيانات المُدخلة تظهر أمامك بياناتك التي قمت بإدخالها وعدد الحاجزين معك في نفس اليوم، للضغط على "موافق".

- وينبه التطبيق أنّه في حالة عدم الحضور في الموعد المحدد يتم إلغاء الحجز، كما يشترط أن يكون الحاجز أحد أطراف المعاملة فيما عدا ذلك يتم إلغاء الحجز أيضًا.

ويعرض التطبيق الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة وفقًا للحاجزين مسبقًا على التطبيق.