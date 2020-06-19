وكيل "تموين كفر الشيخ": نتعامل بحسم مع المتاجرين بصحة المصريين

قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، إن المواطنين هم من يرشدوا حملات الأجهزة التنفيذية على المخالفين والمصانع التى تقوم بتصنيع الكمامات دون الحصول على ترخيص أو مراعاة الإجراءات الصحية لهذه الكمامات، وتابع:" قمنا بإغلاق مصنع كمامات غير مرخص بعدما أرشدنا الأهالى إليه وصاحب المصنع مؤهله الدراسى دبلوم صنايع.

وأضاف "حبيب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك حملات مكبرة على المخالفين والمتاجرين بالأزمات وصحة المواطنين، ويتم تطبيق القانون بحسم على المخالفين.

وتابع:"بيتاجروا بحياة الناس ويستغلون الأزمة أسوأ استغلال"، لافتاً إلى أنه تم ضبط سيدة تقوم بتصنيع الكمامات من الملابس القديمة الأمر الذى يشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين.