"الصحة" تحسم الجدل حول ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة

قال معهد ناصر للبحوث والعلاج التابع لوزارة الصحة والسكان، إنه لا ينبغي ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة، لأن الكمامات تُقلِّل من القدرة على التنفس.

وأضاف المعهد في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن العرق قد يتسبب في ابتلال الكمامة بسرعة، مما يؤدي إلى صعوبة التنفس ويساعد على نمو الميكروبات.

جاء ذلك بعد تباين الآراء حول وجوب ارتداء الكمامة خلال ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، حيث شدد المعهد على أن الإجراء الوقائي الواجب اتخاذه أثناء ممارسة الرياضة هو الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، وخصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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