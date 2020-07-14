14 حالة غش بتفاضل الثانوية الأزهرية ورئيس القطاع: ابتعدوا عن التضليل

قال الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تم ضبط 13 حالة غش ورقي، وحالة واحدة إلكتروتي، بالإضافة إلى عدد قليل جدا ما بين شطب وامتناع عن الإجابة، وتم التعامل معها بحسم، وأنه تم إلغاء ندب خمس أعضاء باللجان، واعتذار آخر لظروف صحية، في امتحان التكامل لطلاب العلمي بالثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف في المؤتمر الصحفي، الذي عقده الثلاثاء، حول امتحانات الثانوية الأزهرية، أنه لوحظ ارتياحا كبيرا بين طلاب الشهادة الثانوية، أثناء أداء امتحان مادة التفاضل والتكامل، مؤكدا أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، ومناسبته للوقت المقرر.

وناشد رئيس قطاع المعاهد، طلاب الأزهر بعدم إهدار الوقت في تصفح مواقع وصفحات الغش، التي تسعى لتضليلهم وإيهامهم بأمور لا يمكن تحقيقها، مؤكدا أن من ينشغل بهذه الأمور لن يحصل على الدرجات النهائية، ولن يستطع تحقيق النجاح المطوب.

وطالب الطلاب بالا ينصاعوا أو ينقادوا خلف المواقع المشبوهة التي تضلل الطلاب عن طريق امتحانات قديمة يعرضونها عليهم في صباح يوم الامتحان وقبل اللجان، وعليكم التركيز وليعلم كل طالب وولي أمر أننا نسعي بكل قوة لعدم ايقاع اي ظلم على الطلاب وحريصون على مصلحة الطلاب، فلا تنساقوا خلف الأخبار الضالة، والمشبوهة.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

ويشار إلى أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتساب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.