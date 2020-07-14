رئيس جامعة الأزهر: نبهنا على جميع الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن امتحانات الفرق النهائية لطلاب جامعة الأزهر بدأت خلال الأسبوع الماضي، وعدد المقيدين في الفرق النهائية نحو 82 ألف و600 طالب والحاضرين نحو 64 ألف والمعتذرون نحو 4 آلاف، ويتبقى 18 ألف يعدون من الغائبين، ولكن هذه النسبة ليست حقيقية حتى الآن لأنها تظهر في آخر يوم في الامتحانات لأنه يوجد الكثير من الطلاب الراسبين لا توجد لديه مواد في الأسبوع الأول.

وأضاف المحرصاوي، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه تم التنبية على جميع الكليات باتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال التعقيم الكامل لجميع القاعات والكنترولات للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم شراء أجهزة خاصة للتعقيم بالبخار حتى نتمكن من تعقيم أوراق الإجابة قبل وبعد التسليم وقبل التصحيح لضمان عدم وجود أي شبهة في العدوى.

وأكد، أنه تم توزيع الكواشف الطبية على جميع كليات الجامعة في الجمهورية بالإضافة للبوابات الرئيسية والمدن الجامعية والإدارات الطبية حتى تتمكن كل كلية من الكشف على طلابها والحرص على وجود تباعد اجتماعي بين الطلاب وعلامات إرشادية.

وتابع، أنه تم التنبية على مواعيد الامتحانات ويجب أن يكون هناك تنسيق بمعنى أن امتحان الثانوية العامة والأزهرية تبدأ في الساعة التاسعة إذا أن الكليات لا تبدأ في نفس الميعاد ولكن بعدها بنصف ساعة.