وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدرسون فرض عقوبات على تركيا

قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، اليوم الثلاثاء، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي طالبوا بإعداد ورقة خيارات بعقوبات تفرض على تركيا في قطاعات اقتصادية محددة.

وأضاف خريستودوليديس، في تصريحات نقلتها صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية، أن مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي طلب من الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية أن تصيغ هذه الورقة، وهي عبارة عن وثيقة بها خيارات للعقوبات المفروضة على تركيا في مختلف القطاعات مثل الاقتصاد والطاقة والسياحة.

وأوضح وزير الخارجية القبرصي أن نيقوسيا قدمت أيضًا بعض المقترحات كإجراءات إضافية ضد الشركات والأشخاص الذين شاركوا في أعمال الحفر قبالة قبرص، مؤكدا أن قبرص ليست ضد إجراء حوار مع تركيا ولكن سلوك أنقرة في الوقت الراهن لا يقدم أي مبرر للنقاش.

وأشار خريستودوليديس إلى أنه خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي عقد أمس، ذكر غالبية الأعضاء أن اختيار تركيا لتوقيت الإعلان عن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد لم يكن عشوائيًا، إذ أن الإعلان جاء قبل بضعة أيام من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في محاولة لاستفزاز التكتل الأوروبي.