المسماري: تركيا نشطت حركتها ببعض مناطق مصراتة.. والسراج "كومبارس"

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الحملة الإعلامية التي تقودها قناة الجزيرة والقنوات التركية تنذر بحرب، وتركيا قالت صراحة إنها تسعى للوصول إلى منابع النفط في سرت، موضحًا أن الجيش الليبي يتابع في كل الاتجاهات ويراقب على الأرض حركة العدو الذي زادت حركته في منطقة الهيشة وبعض المناطق شرق مصراتة.

وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الجيش الليبي أبدى حسن النية وتمركز في تحصيناته انتظارا للمبادرات، ولكن في المقابل نجد اشتراطات من الجانب التركي، والآن أردوغان يهدد كل العرب والأمر أصبح واضحا، وإذا قامت تركيا بالغزو سيكون الجيش الليبي جاهزا لصد أي عدوان.

وأوضح الناطق باسم الجيش الليبي، أن فايز السراج رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق، مجرد "كومبارس" لتنفيذ المؤامرة الكبرى، وليبيا غير ملزمة بما تبرمه حكومة السراج من الاتفاقيات بالتعاون مع أردوغان، مضيفا على الأمم المتحدة أن تقول كلمتها الرافضة لأي اتفاقية لا يرضى عنها الشعب الليبي الذي يثق في القيادة العامة للقوات المسلحة والبرلمان الليبي.