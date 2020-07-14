الأعلى للثقافة يعلن مسابقة سهير القلماوي للأطفال

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، إقامة مسابقة "سهير القلماوي للأطفال"، في فرعي القصة والرسم بعنوان "بلدي مصر".

وتنقسم جوائز المسابقة لعدة مستويات، وهي: 3 آلاف جنيه جائزة أولى، 2000 جنيه جائزة ثانية، 1000 جنيه جائزة ثالثة، بجانب عشر جوائز بقيمة 500 جنيه، وشهادات تقدير لعشرة فائزين "لكل فرع".

وجاءت شروط المسابقة على النحو التالي:

يكتب الطفل ويرسم عن بلده وعن نفسه وأحلامه وأمنياته، ويكتب ويرسم ما يحب وما لا يحب في بلده.

ألا يزيد سن المتسابق عن 18 عامًا.

أن تكون الرسومات المقدمة بجميع الألوان، عدا القلم الفحم، وألا يزيد مقاس اللوحة عن 50 * 70 سم.

يقدم المتسابق ثلاث نسخ (مكتوبة على الكمبيوتر) فى فرع القصة.

ألا يتقدم المتسابق بالإنتاج إلى مسابقة أخرى، حتى يتم الإعلان عن النتيجة، وألا يكون فاز بنفس الإنتاج في أي مسابقة أخرى.

على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة، لملء استمارة المسابقة وتسليم ما يلي:

صورة شهادة ميلاد الطفل.

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

خطاب بنك برقم حساب ولي الأمر.

أو إرسالها على العنوان التالى: ا ش الجبلاية- الأوبرا- الجزيرة- المجلس الأعلى للثقافة، ويتم ملء الاستمارة وطباعتها من الموقع الرسمى للمجلس: www.scc.gov.eg

الجدير بالذكر، أن آخر موعد لتلقي الأعمال 30 سبتمبر 2020.