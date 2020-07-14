"الجنايات" تجدد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما

جددت محكمة الجنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، حبس الاخواني عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة إلى عبدالمنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.