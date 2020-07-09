تجديد حبس صاحب فيديو "من النهاردة مفيش حكومة" 15 يوما

جدد قاضي المعارضات في محكمة شمال القاهرة، حبس شاب ظهر في مقطع فيديو "من النهاردة مفيش حكومة"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة البلطجة والتشاجر مع جيرانه في المطرية.

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا مقطع فيديو في أثناء سب وقذف أحد جيرانه وتحطيم سيارته بسبب خلافات الجيرة بمنطقة المطرية.

وتلقى قسم شرطة المطرية، بلاغًا من تامر محمد يتهم جاره "سيد"، عاطل، بتحطيم سيارته باستخدام حجر وسلاح أبيض "سنجه"، والتعدي عليه بشكل مستمر، لامتناعه عن التحدث مع المتهم، ورفضه دفع مبالغ مالية له على سبيل الاتاوة، وتشكل فريق بحث، وجرى التأكّد من صحة البلاغ.

وتمكّنت المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة.