تجديد حبس عامل وابنه في واقعة توثيق طفلين بالحبال بالشرقية

قررت نيابة أبو كبير بمحافظة الشرقية، تجديد حبس عامل وابنه في واقعة توثيق طفلين بالحبال، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مركز شرطة أبو كبير يفيد بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله طفلان موثقان بالحبال داخل صالة منزل بقرية بأبو كبير.

فيما سُمع خلال المقطع صوت شخص يبدو أنه صاحب المنزل، يتحدث إلى الطفلين موجهًا لهما عبارات اللوم لمحاولتهما سرقة دراجة من أمام منزله، بينما قام شخص آخر بتوثيق الواقعة بمقطع فيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان البلاغ، وضبطت "ص.م.ه"، 45 عامًا، صاحب المنزل، وابنه "محمد"، والطفلين، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.