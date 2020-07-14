عاجل.. المرور تناشد المواطنين الابتعاد عن طريق الإسماعيلية

ناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين، الابتعاد عن طريق الإسماعيلية لوجود كثافات مرورية نتيجة حدوث كسر في خط زيت خام "مازوت" بمنطقة طريق مصر الإسماعيلية بالقرب من موقف العاشر من رمضان، مما تسبب في حريق هائل بجانب حريق عدة سيارات كانت متواجدة في نفس المنطقة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للسيطرة على النيران وتسيب حركة المرور التي توقفت في الطريق وإصدار بيانات متتابعة لتحويل السيارات لطرق بديلة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا بوجود كسر بماسورة مازوت واشتعال النيران فيه بطريق الإسماعيلية الصحراوى، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء الى مكان الحريق، كما انتقلت سيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية لأي مصاب قد ينتج عن الحادث.