عاجل.. تفحم 31 سيارة وسقوط 7 مصابين في حريق خط بترول طريق الإسماعيلية

انتقل طارق الملا وزير البترول واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى موقع حريق طريق الإسماعسلية، لمتابعة أعمال الإطفاء الجارية للحريق، الذى نشب بخط البترول المغذى لمسطرد والقادم من شقير بالبحر الأحمر بطريق مصر الإسماعيلية بجوار مدرسة النزهة الدولية.

وأسفر الحريق عن ٧ مصابين وتفحم ٣١ سيارة ومعرض سيارات وتم نقل المصابين لمستشفى السلام العام وقد تم الدفع ب ٢٠ سيارة اطفاء من الحماية المدينة و٨ سيارات من القوات المسلحة و ٦سيارات من هيئة البترول وه لوادر و٦ سيارات قلاب من المحافظة للتغطية بالرمال والسيطرة على الحريق.