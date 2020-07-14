الخارجية الإيطالية: بوسع رئيس النواب الليبي تقديم مساهمة لحل الأزمة

جدد وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو، التأكيد على سعي بلاده، "ضمن إطار عملية برلين، من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا"، وذلك لدى استقباله مساء الثلاثاء رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح.

وأكدت الخارجية الإيطالية في بيان صدر في أعقاب اللقاء بمقر الوزارة في روما، الالتزام ببذل الجهود من أجل إطلاق "حوار ليبي - ليبي شامل للتوصل لحل سياسي للأزمة"، رأت أن من شأن "عقيلة صالح تقديم مساهمة مهمة لتحقيق هذه الأهداف"، حسب وكالة "آكي" الإيطالية.

كما تناول اللقاء بين وزير الخارجية وضيفه الليبي امكانية استئناف إنتاج وتصدير النفط، حيث شدد دي مايو في هذا الصدد، على أن "الاستئناف الفوري لاستغلال الموارد الطبيعية الليبية سيكون له أثر إيجابي لن يقتصر على اقتصاد البلاد ورفاه الليبيين، بل أيضًا على آفاق المفاوضات في المجالين السياسي والأمني".