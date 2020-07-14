المسماري: الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة

أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة، موضحًا أن هناك تحركات كبيرة لميليشيات الوفاق وتركيا في محيط المدينتين.

وأوضح تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، أن مجلس النواب الليبي رحب بكلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، كما جدد تأكيده على ضرورة ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات والمرتزقة.

كما أكد مجلس النواب الليبي، أن التصدي للغزاة الأتراك يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي، ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وثروات ومقدرات الشعب الليبي.