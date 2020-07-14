استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 800 جنيه

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو، بالبورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على سعرالمعدن الأصفر في الأسواق المحلية والصاغة، وذلك على خلفية تذبذب الأسعار بين الارتفاع والانخفاض في الآونة الأخيرة.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم كالتالي:

أسعار الذهب

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 912 و914 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 798 و800 جنيه، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بين 684 و686 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و400 جنيه.