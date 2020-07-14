سوسن بدر تنشر كواليس اليوم الأول من تصوير "خيط حرير"

استأنفت الفنانة سوسن بدر تصوير مسلسلها الجديد "خيط حرير"، مع الفنانة مي عز الدين، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توقف يقرب من 4 أشهر.

ونشرت "سوسن" صورة من اليوم الأول للتصوير عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة، "أول يوم تصوير مسلسل خيط حرير مع حبيبتي مي عز الدين.. ادعولنا".

ويشارك في بطولة مسلسل "خيط حرير" إلى جانب مي عز الدين كلًا من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي ونسمة النجار، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.