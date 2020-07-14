بريطانيا تمنع "هواوي" الصينية من بناء شبكة الجيل الخامس

منعت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، مشاركة عملاق التكنولوجيا الصينية، شركة هواوي، من بناء شبكة الجيل الخامس للمحمول على أراضيها.

واتفق الوزراء في الحكومة البريطانية على منع شركات الاتصالات العاملة في البلاد من شراء أي معدات من شبكة الجيل الخامس من شركة هواوي بداية من العام الجديد، وستقوم الحكومة بإزالة كافة معدات شركة هواوي لشبكة المحمول بدءً من عام 2027.

وقال وزير الثقافة أوليفر دودن، إن القرار سيؤخر تغيير الشبكات نحو عام وسيضيف إلى التكلفة نحو نصف مليار إسترليني.

وذكرت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، أن الوزير قال في كلمة أمام مجلس العموم اليوم، إن المملكة المتحدة لا تضمن أمن شركة هواوي في المستقبل.

يأتي هذا القرار البريطاني عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات على الشركة الصينية متهمة إياها بتهديد الأمن القومي، وهو الاتهام الذي نفته شركة هواوي.

بدورها ردت شركة التكنولوجيا الصينية الصفعة للحكومة البريطانية، حيث قالت إن القرار "سياسي" بامتياز ويتعلق بسياسة التجارة الأمريكية ولا علاقة له بالأمن.

يشار إلى أن هذا القرار سيرفع من حدة التوتر الدائر حاليًا بين الولايات المتحدة والصين.

وقال دودن: "الطريقة السليمة لتأمين شبكاتنا ستكون بالتزام الشركات العاملة بوقف استخدامها المعدات التابعة لشركة هواوي في بناء شبكة الجيل الخامس للمحمول".

وأضاف: "ليكون الأمر واضحا فإنه مع نهاية العام الحالي سيكون على شركات المحمول في بريطانيا عدم شراء معدات الجيل الخامس من شركة هواوي، وأشير هنا إلى أنه مع مرور مشروع قانون لتأمين شبكات الإتصالات، سيكون عدم الإلتزام بالمنع أمر غير قانوني في الأساس".

وأشار الوزير البريطاني إلى أن التأخير في تشغيل شبكة الجيل الخامس سيؤدي إلى خسارة تصل إلى 2 مليار إسترليني، وقال دودن: "إن قرار اليوم بحظر استخدام معدات الشبكة الخامسة للمحمول من هواوي بدءا من نهاية العام الحالي سيؤدي إلى تأخير بدء تنفيذ شبكة الجيل الخامس لعام، وسيضيف للتكلفة نصف مليار جنيه استرليني".

وأضاف: "طلب مشغلين جدد إضافة إلى إزالة معدات شركة هواوي من شبكة الجيل الخامس بحلول 2027 سيضيف للتكلفة مئات الملايين من الاسترليني، وسيؤدي كذلك إلى تعطيل التنفيذ".

وبحلول الانتخابات المقبلة ستكون المملكة المتحدة قد "مضت في طريق اللاعودة" لإزالة معدات شركة هواوي من شبكات الجيل الخامس للمحمول، وسيكون عاملًا مؤثرًا بشدة على هذه الانتخابات.