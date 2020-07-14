القبائل الليبية: قواتنا المسلحة تضحي في سبيل عدم ترك الأرض لمغتصب

قال الشيخ منصور المنفي، ممثل القبائل الليبية، إن عناصر القوات الليبية يموتون ولا يتركون الأرض لمغتصب ومحتل، وسيدافعون عن ثرواتهم ضد أي محتل، كما أن الدول العربية الأولى بالدفاع عن ليبيا، فهذه معركة مصيرية لكل العرب، مطالبًا الدول العربية بالوقوف مع القوات المسلحة الليبية لرد هذا العدو التركي الغاشم.

وأضاف "المنفي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن القبائل الليبية تقف خلف مجلس النواب الليبي بقيادة المستشار عقيلة صالح، وسيجري تدعيمه والوقوف خلفه، مؤكدًا أنه هذه خطوات على خطى البطل شيخ المجاهدين عمر المختار، مردفًا "نموت ونقاتل".

وأوضح ممثل القبائل الليبية، أن مصر لم تقف يومًا مكتوفة الأيدي، ولكن تدعم أشقائها وتدافع عنهم حيث إنهم وقفوا معها في حرب أكتوبر، وعلى مدار التاريخ لم تر ليبيا من تركيا إلا كل سوء، حيث الظلم والتخلف ونهب ثروات ليبيا قبل أن يبيعوها للإيطاليين في معاهدة سوتشي.