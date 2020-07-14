"الثني" يؤكد أهمية اختيار مبعوث أممي إلى ليبيا

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، مع وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج، اليوم الثلاثاء، ما يدور في أروقة الأمم المتحدة بشأن اختيار ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية، أن الثني أكد أن اختيار مبعوث أممي إلى ليبيا أمر شديد الضرورة للتنسيق مع المجتمع الدولي بشأن الأزمة الليبية.

وأطلع الحويج رئيس الحكومة الليبية على التحركات الأخيرة التي أجراها، وكذلك الاتصالات التي جرت على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك لرفض العدوان التركي الغاشم على ليبيا.

كما بحث الجانبان آليات التنسيق لعقد مؤتمر ليبي للمصالحة الوطنية في مدينة سرت، إضافة إلى بحث الاستعدادات الحكومية الجارية للاحتفال بالذكرى الـ 80 لتأسيس الجيش الوطني الليبي.