رئيس مجلس النواب الإيطالي يستقبل عقيلة صالح لبحث الأوضاع في ليبيا

استقبل رئيس مجلس النواب الايطالي روبيرتو فيكو، اليوم، رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الذي يزور روما استجابة لدعوة من وزير الخارجية لويجي دي مايو.

ولم يصدر النواب الايطالي بيانًا بشأن ما جرى خلال اللقاء، الا أن "عقيلة" قال عشية الزيارة إنه سيدعو المسؤولين في روما لحث البعثة الأممية للدعم في ليبيا على تسريع اطلاق مفاوضات الحوار السياسي بين مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة، تحت مظلة الامم المتحدة، بحسب وكالة آكي الإيطالية.

وكان رئيس مجلس النواب الايطالي قد وصف، في تصريحات سابقة، السياسة الاوروبية تجاه الأزمة الليبية بـ”الخاطئة”، حيث قال "لقد تحدثت أوروبا بعدة أصوات وارتكبت خطأ"، كما اعتبر "فيكو" أن مؤتمر برلين "خطوة مهمة إلى الأمام على طريق وقف إطلاق النار ومحاولة لإعادة توحيد ليبيا".