"برلمان ليبيا": للجيش المصري حق التدخل لمواجهة الغزو التركي

أكد مجلس النواب الليبى أن للقوات المسلحة المصرية حق التدخل فى ليبيا لحماية الأمن القومى الليبى والمصرى، إذا رأت أن هناك خطراً داهماً ووشيكاً يطال البلدين، وأعلن المجلس ترحيبه بما جاء فى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، داعياً إلى تضافر الجهود بين البلدين الشقيقين، بما يضمن دحر المحتل التركى، ويحفظ الأمن القومى المشترك.

وأوضح المجلس، فى بيان، مساء أمس الأول، أن «هذه الخطوة تأتى فى ظل ما تتعرض له ليبيا من انتهاك تركى لسيادتها، بمباركة الميليشيات المسلحة، وما تمثله مصر من عمق استراتيجى لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية».

وقال نائب رئيس لجنة الشئون الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى، فلاديمير جاباروف، أمس، إن تدخل الجيش المصرى فى ليبيا يمكن أن يساعد على استعادة الدولة الليبية. وأضاف أنه «إذا ساعد الجيش المصرى ليبيا على استعادة الدولة، فسيكون ذلك جيداً»، مشيراً إلى أن الجيش المصرى تحديداً هو الذى تمكّن من استعادة الدولة فى مصر بعد الإطاحة بـ«الإخوان». وأكد المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا أن تركيا جلبت المرتزقة لاحتلال طرابلس لأنها طامعة فى ثروات البلاد، وقال المجلس لشبكة «سكاى نيوز» إنه يجرى الآن استخدام موارد ليبيا لجلب المرتزقة والسلاح، وطالب الشعب الليبى بدعم برلمانه المنتخب وجيشه الوطنى.

وأجرى رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح، أمس، زيارة رسمية إلى روما، لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا ومبادرته لإنهاء الأزمة. وأكد المتحدث باسم الجيش الوطنى، اللواء أحمد المسمارى، أن تدخل تركيا فى ليبيا يهدف لتحقيق عدة أغراض، على رأسها تثبيت جماعة «الإخوان» والتنظيمات الإرهابية فى البلاد، إلى جانب ابتزاز الاتحاد الأوروبى بشأن الهجرة غير الشرعية، والسيطرة على النفط.