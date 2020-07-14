فاروق حسني يلقي محاضرة "إبداع الشعوب" في "الأعلى للثقافة".. الخميس

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، محاضرة بعنوان: "إبداع الشعوب والتأريخ المادي للأوطان" للفنان الكبير فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، وذلك يوم الخميس الموافق 16 يوليو الجاري في السابعة مساء.

تأتي المحاضرة في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني، وضمن سلسلة محاضرات "دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف"، والتي تتضمن سلسلة محاضرات قصيرة يلقيها أعلام الفنون التشكيلية والعمارة في مصر حول دور الفنون في مواجهة التطرف الفكري ودعم وتعزيز القيم الإيجابية.