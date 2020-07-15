"العمل الدولية": مصر ستحقق طفرة جيدة في ريادة الأعمال والمشروعات

قال إريك أوشسلين، الممثل المقيم لمنظمة العمل الدولية بمصر، إن نتائج صندوق الأمم المتحدة للسكان تشير إلى أن مصر ستحقق طفرة جيدة فى مجال ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال الترويج الجيد لها عبر استراتيجيات وخطط شاملة ومستدامة.

وأكد «أوشسلين»، خلال لقاء عقده، أمس، مع فريق العمل الخاص بالرخاء الاقتصادى، والمنبثق عن الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، بحضور وزيرة التخطيط، د. هالة السعيد، أن السياسات الاقتصادية الحالية تحفز العمل نحو تحقيق استثمار وتصنيع شامل ومستدام، ونمو هائل فى التوظيف والتجارة.

وأكدت وزيرة التخطيط أن هناك خطة شاملة للإصلاح الهيكلى لعدد 7 قطاعات واعدة فى الاقتصاد لها الأولوية، منها المجال الصحى. وأوضحت أن أزمة انتشار فيروس كورونا قد تفرض عدداً من التحديات، لكنها تقدم فى الوقت نفسه قدراً كبيراً من الفرص على المدى المتوسط، من أهمها توطين أهداف التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات المواطنين، فضلاً عن الوقوف بجانب القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة، مع حماية الطبقات المعرضة للخطر.

وأكدت «السعيد» أن مرحلة ما بعد كورونا ستشهد تغييرات كبيرة فى نمط حياة الأفراد، مشيرة إلى أن من المتوقع أن يتجه البعض إلى العمل بعيداً عن المكاتب، إضافة إلى تسريع الاعتماد على التعليم الافتراضى من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة، التى ستجعل نمط الحياة أسهل. وأوضح د. أحمد كمالى، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، أن قياس تأثير ومؤشرات عمل مجموعة نتائج الرخاء التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان يُعد أمراً هاماً لتقييم عمل الأمم المتحدة فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، مشيراً إلى أن إنشاء مجمعات عنقودية هو طريق فعال لدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.