العمل الدولية بالقاهرة: تأثير كورونا على كل بلاد العالم بلا استثناء

أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، على أن الأزمة التي حدثت للعمال بسبب فيروس كورونا مازالت موجودة.

وقال "إيريك"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الأزمة أثرت في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي بلدان كثيرة وزادت أعداد الحالات فيها كثيرًا، وأثرت تأثيرا كبيرا لا يمكن قياسه الآن، مشددًا على أن ما قامت به منظمة العمل الدولية من قياس فقدان ساعات العمل خلال ربع العام الأخير، الذي عكس فقدان الوظائف.

وأشار إلى أنه تم قياس فقدان ساعات العمل، في عدد من البلدان الأوروبية، مؤكدًا أن البلدان الغنية والفقيرة، تأثرت من فيروس كورونا في مجال العمل بطريقة مختلفة.

وأوضح مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن التأثير الاجتماعي لأزمة كورونا سيكون كبيرًا على كل بلدان العالم بلا أي استثناء مؤكدًا على وجود حالات عدم مساواة في مجال العمل قبل أزمة كورونا وزادت بالفعل بسبب الازمة.

وأكد "أوشلان"، أن المنظمة قامت بفعاليات تدريبية مخصصة للمرأة، لتعزيز فرص العمل لها، وذلك في عدد من المحافظات والمدن "الجيزة والإسكندرية وسيوة"، بالإضافة لتدريبات على الإنترنت، كجزء من أهداف المنظمة لرقمنة أدوات التدريب، مشددًا على أن هذه البرامج، أفادت الكثير من المشاركين.

وأفاد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بأن المنظمة قيمت على الأنشطة المدرة للدخل، في عدد من المحافظات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ونأمل أن تحقق مصر نتائج جيدة في هذا المجال.