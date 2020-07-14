التضامن: القباج وجهت بالتدخل لإنقاذ المصابين في حادث طريق الإسماعيلية

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، فرق الطوارئ والإغاثة بالهلال الأحمر بسرعة التدخل لإنقاذ المصابين في حادث طريق "مصر - الإسماعيلية" الصحراوي الذي حدث عصر اليوم.

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن فرق الطوارئ بالهلال الأحمر قامت بتقديم خدمات الإسعافات الأولية للمصابين في الحادث ومساعدة السلطات في نقل المصابين والضحايا وتقديم خدمات الإغاثة العاجلة لهم.

وأضاف الناظر، غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الإغاثة من خلال فرق المتطوعين المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

وأوضح أنه فور اندلاع الحريق توجهت فرقتان على الفور من فرق الاستجابة للطوارىء التابعة للهلال الأحمر المصري مجهزة بكامل التجهيزات والاستعدادات الإسعافية والإغاثية اللازمة لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للمصابين والمتضررين من المواطنين إثر حادث انفجار ماسورة مازوت بموقف العاشر القديم بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي كما توجهت فرقتان أيضاً من فرق الدعم النفسي الاجتماعي التابعة للهلال الأحمر المصري إلى مستشفى السلام العام لتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للمصابين وذويهم المنكوبين من تداعيات الحادث.

وأشار إلى أن المتابعة المركزية تستمر مع فرق التدخلات المتواجدة بمقر الحادث ومستشفى السلام من خلال غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري والتي تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وذلك لإرشاد فرق التدخل الميدانية و تقديم الدعم اللازم لهم.

جدير بالذكر أن الهلال الأحمر المصري كان من أوائل المؤسسات في الاستجابة والتدخل للتعامل مع تداعيات الحادث انطلاقاً من دوره الإنساني الراسخ وبكونه جهاز معاون لأجهزة الدولة المصرية في أوقات الأزمات والكوارث.